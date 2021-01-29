Москва, , 11:44 — REGNUM Фрегат Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учения в Черном море на фоне захода в данный регион двух эсминцев ВМС США. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в ходе учений расчетом ПВО корабля была обнаружена условная воздушная цель и осуществлена постановка активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, указывается, что были проведены тренировки по борьбе за живучесть и по организации охраны и обороны корабля.

«Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК «Бастион» Черноморского флота», — также сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что американский эсминец «Портер» зашел в акваторию Черного моря, присоединившись к ранее пришедшему сюда эсминцу ВМС США «Дональд Кук».