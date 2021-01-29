Южно-Сахалинск, , 11:31 — REGNUM На Сахалине в заливе Анива завершилась операция по спасению рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине — их уносило в открытое море, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Всех четверых рыбаков сняли со льдины и доставили на берег. Сообщается, что спасённые не нуждаются в медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в заливе Анива в районе села 3-я Падь 29 января от берега оторвало льдину с четырьмя рыбаками. К месту происшествия выехали спасатели Корсаковского ПСО. В готовности находятся спасатели Сахалина и судно на воздушной подушке «Хивус».