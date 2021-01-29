Барнаул, , 11:27 — REGNUM В социальных сетях появились фотографии автомобилей, ставших участниками ДТП, в котором пострадали чиновники алтайского министерства культуры. Судя по одному из снимков, весь удар пришелся на правую переднюю часть иномарки Hyundai: подушки безопасности сработали даже у пассажиров заднего сидения, капот справа смяло почти до переднего колеса.

Автомобиль Hyundai, в котором сотрудники алтайского министерства культуры попали в ДТП Цитата barnaul22official

Второй участник аварии — автомобильный эвакуатор. После столкновения он перевернулся на бок.

Грузовой автомобиль, который столкнулся с машиной, в которой ехали сотрудники алтайского министерство культуры Цитата vkurse22

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края в тот момент, когда грузовой автомобиль стал поворачивать со второстепенной на главную дорогу. Тяжёлые травмы получила заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, а сама министр — Елена Безрукова — повреждение руки.

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