Барнаул, 29 января 2021, 11:27 — REGNUM В социальных сетях появились фотографии автомобилей, ставших участниками ДТП, в котором пострадали чиновники алтайского министерства культуры. Судя по одному из снимков, весь удар пришелся на правую переднюю часть иномарки Hyundai: подушки безопасности сработали даже у пассажиров заднего сидения, капот справа смяло почти до переднего колеса.
Второй участник аварии — автомобильный эвакуатор. После столкновения он перевернулся на бок.
Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края в тот момент, когда грузовой автомобиль стал поворачивать со второстепенной на главную дорогу. Тяжёлые травмы получила заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, а сама министр — Елена Безрукова — повреждение руки.
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