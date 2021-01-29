Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM На въезде в Ростов-на-Дону из-за гололёда произошло массовое ДТП с участием около двух десятков автомобилей. Именно столько машин насчитали очевидцы.

Авария произошла на Пойменном мосту по проспекту Сиверса, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?». В связи с ДТП образовалась огромная пробка в сторону областного центра.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что все автомобили получили механические повреждения. Массовую аварию действительно спровоцировал гололёд. Однако участников аварии в ведомстве насчитали меньше: в сторону Батайска столкнулись три машины, столько же — в сторону Ростова-на-Дону.