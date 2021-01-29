Лангенцерсдорф, , 11:19 — REGNUM В одном из жилых домов в общине Лангенцерсдорф в Австрии прогремел взрыв, в результате чего в здании обрушились несколько этажей. Об этом 29 января сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших не поступало. Также известно, что на месте взрыва работают два вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что в Челябинске возбуждено уголовное дело после взрыва в подземном переходе на проспекте Ленина.