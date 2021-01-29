Ереван, , 11:10 — REGNUM Пятерых подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении задержали сотрудники Следственного комитета республики. Об этом 29 января сообщает пресс-служба армянского СК.

Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело за попытку захвата, которую совершила группа людей по предварительному сговору.

При этом, как сообщил на своей странице в соцсети Facebook бывший замминистра юстиции Армении, а ныне глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян, в числе задержанных — экс-депутат Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян, а также известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Армении и Азербайджана не смогли окончательно урегулировать вопрос, связанный с обменом военнопленными и другими удерживаемыми лицами в соответствии с принятыми на себя обязательствами.