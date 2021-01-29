Алагирский район, , 11:08 — REGNUM В Северной Осетии устраняют последствия сильного ветра, который охватил 28 января несколько горных и предгорных районов республики. Особенно сильны были его порывы в Алагирском районе. В городе Алагире повреждены кровли школы-интерната и школы №3, сообщает ГТРК «Алания».

Ветром, скорость которого достигала 27 м/с, повалены семь деревьев, поврежден один автомобиль. Масштабы повреждений еще устанавливаются. Коммунальные службы приступили к устранению разрушительных последствий урагана.

Глава города Алагира Аслан Кайтуков сообщил, что в период опасности власти города предприняли меры для сохранения жизни детей, возвращавшихся из школы.

«Разослали людей, обзвонили школы, чтоб задержали их, а других расставили, чтобы контролировали и под деревьями не ходили, не стояли», — рассказал градоначальник.

По его словам, упавшие деревья не создали особых проблем. В городе заранее велись работы по вырубке старых и представляющих опасность насаждений.

Отметим, в республике сохраняется угроза ЧП из-за штормового ветра. Его порывы могут достигать до конца дня 32 м/с. МЧС объявил в связи с этим штормовое предупреждение.