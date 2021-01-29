Джакарта, , 11:04 — REGNUM Центр исследований геологических катастроф Индонезии направил дрон к вулкану Мерапи для отслеживания дальности скольжения горячих облаков, сообщает CNN Indonesia.

«Результаты аэрофотосъемки показывают, что дальность скольжения горячих облаков достигла 3,5 км», — говорится в заявлении центра исследований геологических катастроф Индонезии.

По данным источника, сохраняется опасность выброса вулканического материала в радиусе 3 км от вершины вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии отметили, что вулкан Мерапи извергал горячие облака 95 раз в период с 7 по 28 января 2021 года.

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