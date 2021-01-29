Минск, , 11:01 — REGNUM В Белоруссии сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа анархистов, которые подозреваются в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков. Об этом 29 января сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что были задержаны 26-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 20, 24 и 30 лет, которые являются членами объединения «Революционное действие» («Автономное Действие — Беларусь») и занимались совершением «так называемых актов прямого действия» и их координацией.

«Установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что следователями было возбуждено уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней и после этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранителями и давать признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия открыла генеральное консульство в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая,