Тамбов, , 10:38 — REGNUM В результате столкновения пассажирского автобуса с муковозом на трассе Р-22 «Каспий» в Никифоровском районе Тамбовской области около села Дмитриевка пострадали пять человек. Об этом 29 января сообщил руководитель пресс-службы ГИБДД по региону Станислав Конышев.

«Столкновение автобуса с муковозом, который из-за пробки на трассе начал притормаживать, произошло ночью в Никифоровском районе на 409-м км трассы Р-22 «Каспий», — приводит его слова ТАСС.

Также Конышев уточнил, что в ДТП попал рейсовый двухэтажный автобус, следовавший в Москву из Махачкалы, в котором на момент аварии находились 20 человек.

Кроме того, он рассказал, что основной удар получила кабина автобуса, в результате чего пострадал его водитель, также травмы получили еще четыре пассажира, все они доставлены в тамбовскую городскую больницу.

«Остальных пассажиров забрал следующий рейсовый автобус», — добавил Конышев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три человека погибли в дорожной аварии с участием автобуса на юго-востоке Нигерии.