Москва, , 10:26 — REGNUM ДТП с участием трех автомобилей произошло на Щелковском шоссе в Москве. Об этом 29 января сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В районе д. 95, корп. 1 по Щелковскому шоссе произошло ДТП с участием трех ТС. Информация по пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время в результате этого заняты третья полоса в сторону центра Москвы и третья полоса в сторону Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Азовском районе Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с фурой.