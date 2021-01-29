Киев, 29 января 2021, 10:26 — REGNUM На Украине 358 населённых пунктов остаются без электричества. Об этом сообщила 29 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Работники коммунальных служб ликвидируют последствия разгула стихии.
Напомним, ранее пресс-служба ГСЧС объявила «красный» уровень опасности в двух южных областях Украины. Из-за сильных снегопадов в Одесской области образовалась четырёхкилометровая пробка из грузовиков.
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