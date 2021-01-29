Киев, 29 января 2021, 10:26 — REGNUM На Украине 358 населённых пунктов остаются без электричества. Об этом сообщила 29 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Остаются обесточенными 358 населенных пунктов в семи областях, а именно: Николаевская — 140, Одесская — 133, Кировоградская — 38, Днепропетровская — 19, Одесская — 17, Днепропетровская — 6 и Киевская — 5», — сказано в сообщении.

Работники коммунальных служб ликвидируют последствия разгула стихии.

Напомним, ранее пресс-служба ГСЧС объявила «красный» уровень опасности в двух южных областях Украины. Из-за сильных снегопадов в Одесской области образовалась четырёхкилометровая пробка из грузовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе Киев — Одесса образовалась многокилометровая пробка из грузовиков