Дакар, , 10:23 — REGNUM Объект всемирного наследия на севере Сенегала, который ежегодно принимает миллионы перелетных птиц, теперь закрыт для посетителей до дальнейшего уведомления, после того как 750 пеликанов были найдены мертвыми. Об этом 29 января сообщает RFI Kiswahili.

Мертвые птицы были обнаружены в минувшие выходные и сожжены в качестве меры предосторожности, передаёт агентство Reuters

«Мы взяли несколько образцов для скрининга и надеемся в ближайшем будущем узнать, что стало причиной гибели пеликанов», — сказал Бокар Тиам, директор сенегальских парков.

Результаты ожидаются к концу недели, сообщает RFI.

«Птичий грипп не поражает рыбоядных птиц», — сказал Тиам в интервью RFI Kiswahili, очевидно, исключив одну предполагаемую причину.

Напомним, ранее этом месяце после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике на юге Сенегале было выбраковано около 100 000 цыплят.