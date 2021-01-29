Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:20 — REGNUM В Иркутской области не исключают резкого повышения воды в Ангаре и подтоплений. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, сегодня, 29 января, кромка ледостава на реке находится в районе города Усолье-Сибирское, уровень воды достиг отметки 1 177 см при критической 1 200 см.

«В ближайшие 2−3 дня ожидается установление ледяного покрова на участке Усолье-Сибирское — Тельма, резкое повышение уровня воды в районе кромки ледостава, выход воды на пониженные участки местности», — пояснили спасатели.

По их словам, в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на Иркутской ГЭС снижены сбросные расходы с 2 050 до 1 700 куб. м в секунду. К месту возможного подтопления направлены оперативные группы, приведены в готовность оперативные службы, поставлены в известность муниципалитеты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ предупредили, что подтопления жилых домов могут начаться и в других регионах в Сибири.

Наибольшие риски в результате образования наледей на малых реках прогнозируются на территории Алтайского края, Бурятии, Тувы, Хакасии, Иркутской области и Забайкальского края.

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