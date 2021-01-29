Пермь, , 10:17 — REGNUM В Перми потребовалась госпитализация кондуктору трамвая. Сотрудник компании «Пермгорэлектротранс» пострадал от рукоприкладства агрессивного пассажира, сообщает портал 59.RU.

Инцидент произошел утром 29 января в трамвае, следовавшем по маршруту № 12. Один из пассажиров снял видео, на котором видно, как мужчина ругается с людьми в салоне, а на полу лежит кондуктор.

В «Пермгорэлектротрансе» отметили, что пассажир нанёс удар кондуктору в ответ на просьбу оплатить проезд. Кондуктор потерял сознание. Водитель трамвая проинформировал о ЧП диспетчера и вызвал скорую помощь и полицию. Кондуктор госпитализирован. Агрессивный пассажир задержан. По факту инцидента полиция проводит проверку.

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