Симферополь, , 10:14 — REGNUM Часть домов Симферополя утро 29 января из-за аварии осталась без водоснабжения. Об этом 29 января сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

«В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь, ул. Алексеева, д. 27 с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: ул. Алексеева, ул. Инкубаторная, ул. Академика Стевена, ул. Центральная, ул. Малосадовая, ул. Оленчука, ул. Гурзуфская (частично), а также на прилегающих улицах», — приводит сообщение пресс-службы телеканал «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный суд Крыма прекратил производство по иску крупной компании — ООО «Южная пригородная пассажирская компания» к министерству экономического развития региона.