Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 29 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 15 мин калибром 120 мм, а также гранатомёты СПГ и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Старомихайловка, Заиченко, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв среди мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры также не выявлены.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 120 единиц боеприпасов в ходе четырёх обстрелов.

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