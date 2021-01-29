Уфа, , 10:03 — REGNUM Мужчину, совершившего смертельное ДТП, осудили на длительное лишение свободы в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что осенью прошлого года 23-летний обвиняемый, которого ранее лишили права управления автомобилем, в нетрезвом состоянии вез на машине двух пассажиров по автотрассе Уфа-Оренбург. В какой-то момент он выехал с дороги и наехал на металлическое ограждение. В результате дорожного происшествия 18-летняя пассажирка этого автотранспортного средства получила не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ. Свою вину подсудимый признал. В результате суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права работать в сфере управления автомобилями на три года.

Помимо этого, суд взыскал с подсудимого один млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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