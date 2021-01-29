Дальнереченск, Приморский край, , 09:58 — REGNUM В Дальнереченском районе Приморья силовики и сотрудники центра «Амурский тигр» задержали двух мужчин, которые пытались продать замороженную тушу убитого ими тигра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Установлено, что задержанные местные жители застрелили амурского тигра в декабре 2020 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъятая туша тигра направлена на экспертизу в центр «Амурский тигр».

За отстрел, к примеру, амурского тигра, можно получить реальный срок до четырёх лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Также лишиться свободы можно за незаконную продажу или приобретение краснокнижных животных.

Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира. В случае с тигром сумма иска составляет более двух млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео, на котором видно, как водитель на автомобиле преследует в лесу семью амурских тигров. Это действие осудили в центре «Амурский тигр», назвав его опасным для жизни.