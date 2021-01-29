Пекин, , 09:35 — REGNUM Власти Китая приостановили работу завода по выплавке цинка на северо-западе страны из-за утечки ядовитых химикатов в реку Янцзы, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что специалисты, занимающиеся охраной окружающей среды, зафиксировали опасный уровень содержания таллия в водохранилище, которое питается водой одного из притоков реки Янцзы.

Выяснилось, что сброс ядовитых веществ произошёл на заводе «Чанчжоу» в провинции Ганьс. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай активизировал правоохранительную и финансовую поддержку в сфере охраны окружающей среды. Так, в 2019 году на охрану окружающей среды было направлено более 1 трлн юаней ($154,4 млрд) государственных средств, что на 11,9% больше, чем в 2018 году.

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