Барнаул, , 09:34 — REGNUM Сразу трое сотрудников министерства культуры Алтайского края пострадали в ДТП. Как сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства, это произошло сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе. По предварительным данным, машина, на которой чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск (там они намеревались осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа), столкнулась с грузовым автомобилем, водитель которого выезжал со второстепенной дороги.

ДТП

Пострадавшими стали: министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства культуры края Федор Зыков. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря сотрудники аппарата правительства Алтайского края стали участниками ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла в районе Сибирской Долины: автомобиль, в котором ехали сотрудники Управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края, в условиях плохой видимости (темное время суток, метель, снег) наехал на женщину, которая впоследствии скончалась в стационаре.

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