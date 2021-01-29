Казань, , 09:37 — REGNUM Пожилая жительница Казани, желая помочь избежать уголовной ответственности своему сыну, якобы совершившему ДТП, отдала мошенникам 500 тыс. рублей. Позже 83-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Пострадавшая объяснила, что похищенные обманом деньги она собирала на похороны. Вечером 21 января на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился ее сыном. Он рассказал, что совершил ДТП и ему грозит до 7 лет тюрьмы. По словам женщины, она находилась в состоянии шока и поверила злоумышленнику. Пострадавшая согласилась выполнить все условия звонившего. Собеседник пояснил, что говорить о произошедшем никому нельзя и класть трубку телефона тоже. Для освобождения мужчины от уголовной ответственности требуется 1 млн рублей. Пенсионерка сказала, что располагает только половиной суммы. Звонивший сослался на то, что попытается снизить платеж и, проинструктировав женщину, прекратил разговор. В обозначенное время вечером к потерпевшей приехал неизвестный молодой человек и забрал сверток с деньгами. Затем пожилая горожанка позвонила снохе и узнала, что сын находится дома и с ним все в порядке. На следующий день она обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает причастных к преступлению лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани в полицию обратился 74-летний мужчина с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое путем мошенничества завладело его денежными средствами в сумме 3,25 млн рублей.

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