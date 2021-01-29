Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. Есть пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 29 января.

Авария произошла на участке автодороги Азов — Староминская. Предположительно, водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на стоящий на проезжей части из-за неисправности тягач Renault Magnum. В результате ДТП пострадали три человека — водитель и два пассажира автобуса.

Всего в момент аварии в пассажирском транспорте находились 11 человек. Дорожная полиция проводит проверку.