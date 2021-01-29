Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщили 28 января в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение произошло в 05:51 по местному времени в 62 км восточнее села Малокурильское (о. Шикотан). Очаг залегал на глубине 44 км.

В Малокурильском сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов. в результате подземных толчков никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, на территории Испании произошло землетрясение магнитудой 4,3. Сейсмические толчки были зафиксированы в испанской провинции Гранада.

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