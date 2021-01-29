Абдулино, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM В Абдулинском городском округе Оренбургской области в ночь на 29 января произошел крупный пожар в жилом доме. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Огнем поврежден дом на площади 60 квадратных метров. Погиб мужчина 1939 года рождения. Предположительной причиной пожара названа неосторожность при курении.

В целом за последние сутки в регионе зафиксировано пять техногенных пожаров. Стоит отметить, с начала 2021 года (по состоянию на 26 января) на территории Оренбуржья по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, произошло 74 пожара.