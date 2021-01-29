Ростов-на-Дону, , 08:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону после смертельного ДТП уволен сотрудник донской полиции, который мог находиться за рулём иномарки, спровоцировавшей аварию.

«По результатам служебной проверки сотрудника ГУ МВД России по Ростовской области уволили за допущенное нарушение служебной дисциплины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что смертельная авария произошла на южном въезде в Ростов-на-Дону в ночь на 12 января. Предположительно, за рулём автомобиля Honda Civic, который выехал на полосу встречного движения и в районе монумента «Тачанка» столкнулся с такси Skoda, находился сотрудник ростовской полиции. Водитель такси и один из пассажиров Honda Civic погибли, ещё двое были госпитализированы.

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