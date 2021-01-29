Киев, , 09:00 — REGNUM На одном из полигонов на Украине тягач наехал на боевика ВСУ. Об этом сообщила 28 января пресс-служба оперативного командования ВСУ «Север».

"Из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий», — сказано в сообщении.

По предварительной версии, водитель тягача начал движение, не убедившись в отсутствии людей перед машиной, в результате чего погиб военнослужащий 1981 года рождения.

В пресс-службе отметили, что за две недели до несчастного случая во всех воинских частях оперативного командования «Север» прошли учения, в ходе которых проводился инструктаж по технике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о время учений, боевик 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ получил ранение в ногу.

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