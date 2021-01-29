Варшава, , 08:53 — REGNUM 28 января в Варшаве перед зданием Конституционного суда состоялась очередная акция протеста против ужесточения запрета на проведение абортов. Соответствующее постановление в октябре прошлого года принял Конституционный суд республики. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Началась акция протеста около 18 часов по местному времени. Участники движения «Женская забастовка», выступающие за легализацию абортов, собрались на одной из площадей польской столицы, после чего направились к зданию Конституционного суда. Лидер «Женской забастовки» Марта Лемпарт также принимала участие в демонстрации.

Демонстранты несли транспаранты с антиправительственными лозунгами, часть несла плюшевые игрушки и куклы. После прибытия к зданию Конституционного суда протестующие начали вести себя агрессивнее: запускали фейерверки и облили здание суда красной краской.

«Полицейские оттеснили толпу от здания, однако толпа оказала сопротивление, в результате чего трое человек ворвались в здание суда. Полиция в целях безопасности задержала их для выяснения личностей и наказания за содеянное», — прокомментировал ситуацию главный комиссар варшавской полиции Сильвестр Марчак.

В столичной полиции также призвали протестующих отказаться от агрессии, использования фейерверков, краски, а также прекращения неподчинения требованиям правоохранителей. «Каждый имеет право выражать свое мнение. Однако закон разрешает при этом вести себя агрессивно. Мы призываем контролировать эмоции. В случае агрессии по отношению к собственности и полицейским, будет ответная реакция», — подчеркнул Марчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.