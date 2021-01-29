Никополь, Украина, , 08:39 — REGNUM В украинском Никополе мужчина взорвал самодельное взрывное устройство на территории детского сада. Об этом сообщила 28 января пресс-служба Национальной полиции города.

О взрыве возле котельной учреждения сообщила заведующая детским садом. Прибывшие на место полицейские выявили остатки взрывного устройства и направили их на экспертизу.

В ходе разыскных мероприятий удалось задержать 37-летнего ранее судимого мужчину. По данным полиции, он мог купить крупную петарду в магазине фейерверков и модифицировать её, чтобы усилить громкость взрыва.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице трое детей пострадали в результате взрыва самодельной петарды на территории детского сада.

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