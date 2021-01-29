Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM В столице Горного Алтая в результате столкновения автомобилей получил травмы школьник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла утром 28 января.

По предварительным данным, 36-летний водитель на УАЗ-31 514 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Mazda Demio. В результате с полученными травмами 13-летний пассажир иномарки был госпитализирован в больницу.

«Водители транспортных средств были трезвые. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование», — отметили в ведомстве.