Чебоксары, , 08:29 — REGNUM В Чебоксарах зарегистрирован новый вид телефонного мошенничества. При помощи специальной программы, которая позволяет совершать звонок с использованием любой комбинации цифр, аферисты убеждают граждан, что им звонят из правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полицию Чебоксар обратились сразу несколько пострадавших, которых обманули по схожей схеме. Неизвестные сообщали, что у чебоксарцев возникли проблемы с обслуживанием счетов. По данным правоохранителей, чтобы убедить пострадавших, они использовали специальную программу, которая позволяет совершать звонок с использованием любой комбинации цифр, и выбор пал на абонентские номера телефонов силовых ведомств.

«Представляясь должностными лицами, они предлагали горожанам сверить называемые ими данные и номера входящего телефона с информацией, размещенной на официальных сайтах ведомств. Заставив потерпевших поверить себе, они завладевали банковскими реквизитами либо получали переводы на указанные ими счета», — говорят в полиции.

Правоохранители напоминают, что граждане никому не должны сообщать по телефону реквизиты банковских карт, даже банковским работникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские пресекли деятельность организованной группы из Москвы и Подмосковья, участники которой подозреваются в телефонном мошенничестве. Правоохранители полагают, что злоумышленники разместили в интернете объявление об оказании услуг по оформлению кредитов и подготовке необходимых документов, за что брали деньги в качестве «посредников». В результате потерпевшие оставались и без денег, и без кредитов.

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