Чебоксары, 29 января 2021, 08:29 — REGNUM В Чебоксарах зарегистрирован новый вид телефонного мошенничества. При помощи специальной программы, которая позволяет совершать звонок с использованием любой комбинации цифр, аферисты убеждают граждан, что им звонят из правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
В полицию Чебоксар обратились сразу несколько пострадавших, которых обманули по схожей схеме. Неизвестные сообщали, что у чебоксарцев возникли проблемы с обслуживанием счетов. По данным правоохранителей, чтобы убедить пострадавших, они использовали специальную программу, которая позволяет совершать звонок с использованием любой комбинации цифр, и выбор пал на абонентские номера телефонов силовых ведомств.
Правоохранители напоминают, что граждане никому не должны сообщать по телефону реквизиты банковских карт, даже банковским работникам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские пресекли деятельность организованной группы из Москвы и Подмосковья, участники которой подозреваются в телефонном мошенничестве. Правоохранители полагают, что злоумышленники разместили в интернете объявление об оказании услуг по оформлению кредитов и подготовке необходимых документов, за что брали деньги в качестве «посредников». В результате потерпевшие оставались и без денег, и без кредитов.
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