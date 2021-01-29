Джуба, , 08:18 — REGNUM Пять членов этноса динка-бор в Южном Судане были убиты в штате Джонглей во время проведения межплеменной мирной конференции в столице страны, Джубе. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных общинных лидеров и местных средств массовой информации.

В соответствии с заявлениями, трое из убитых были детьми — их похитили, а потом убили.

Делегаты от общин, проживающих в районах Джонглей и Пибор, собрались на мирную конференцию в Джубе, организованную президентом для рассмотрения ситуации в области безопасности в восточной части страны.

«Пока мы присутствовали на конференции здесь, в Джубе, мы получили сообщение от наших людей в деревне, что два человека попали в засаду и были убиты членами этноса мурле. Также в Макол-Чуэе они похитили троих детей, отвели их в кусты и позже убили. Это работа мурле», — сказал Питер Уол Мах, лидер племени динка-бор из Макуай Бома.

Однако сообщество мурле опровергло это утверждение, назвав его «ложной пропагандой средств массовой информации» со стороны динка-бор.

«Мы привыкли к подобным высказываниям динка-бор. На каждой конференции, которую мы проводили ранее, динка-бор обычно сообщали аналогичную ложь во время конференции. Я думаю, что это сообщение [о последних убийствах] не соответствует действительности, это просто слухи — ничего более», — сказал Джозеф Лилимой, пресс-секретарь делегации мурле.

«Динка-бор и лу-нуэр нападают на мурле время от времени, но наша единственная проблема — у нас нет доступа к СМИ, потому что мы далеко от города, а они используют СМИ, чтобы фальсифицировать атаки, которых не существовали, они делают это из-за обиды на нас», — подчеркнул Лилимой.

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