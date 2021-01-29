Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM На сайте «Авито» появилось рекламное объявление о продаже несовершеннолетнего жителя Бурятии с его фотографией. В связи с этим уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина обратилась в полицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выяснилось, что таким образом над подростком подшутили его одноклассники. Поэтому дело не было возбуждено, поскольку подозреваемые не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Объявлено было удалено, а с детьми и родителями проведена профилактическая беседа.

«Факт размещения объявления, содержащего подобную информацию, к сожалению, не единичен. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города также размещали аналогичное объявление», — отметила омбудсмен.

Наталья Ганькина обратилась к школьниками и их родителям, отметив, что подобные шалости неприемлемы. Виновных могут привлечь к ответственности за нарушение в области персональных данных.