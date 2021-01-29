Чита, , 07:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 015 человек, причём 215 из них обнаружили за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у трёх пациентов. Общее число жертв нового вируса составляет уже 633 человека. Из общего количества пациентов моногоспиталей 92 (+8 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 36 (-3 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 31 875 пациентов (+326 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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