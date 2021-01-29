Иркутск, , 06:57 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1646 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 29 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 48 406 человек (+266 за последние сутки).

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Госпитализированы 1937 пациентов (-36 за последние сутки). Выздоровели 43 023 пациента (+259 за последние сутки). Ещё 206 жителей (+1 за сутки) Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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