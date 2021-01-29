Барнаул, , 06:51 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1927 человек, причём 14 из них добавились в сводку за сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 689 человек, +29 за последние сутки) и ОРВИ (20 670 человек, +146 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 38 640 человек (+185 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 370 (+6 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента (-5 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлено 1586 детей с коронавирусом (+20 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 34 665 человек (+184 за последние сутки).

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