Владивосток, , 06:41 — REGNUM По ходатайству следователя СУ СК РФ по Приморью суд заключил под стражу на два месяца 39-летнего подозреваемого в нападении на полицейских во Владивостоке во время несанкционированной акции 23 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления.

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По версии следствия, во время пресечения несанкционированной демонстрации возле дома 48 по улице Светланская подозреваемый нанёс несколько ударов руками в область головы и тела сотруднику полиции.

Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении двух участников акции. 25 января суд арестовал на два месяца одного из фигурантов, 28 января — арестовали и второго подозреваемого.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, напавший на полицейского во время несанкционированной акции протеста 23 января во Владивостоке 39-летний житель Владивостока сам явился к следователю со своим адвокатом и дал признательные показания.