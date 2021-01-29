Владивосток, , 05:32 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании, обслуживающей дом № 34 по ул. Нейбута в краевой столице, с крыши которого на автомобиль упала бетонная плита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Руководителя УК обвиняют в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ходе следствия было установлено, что на входе в железобетонную шахту на кровле были закреплены кабельные линии интернет-провайдеров. В период «ледяного дождя» в в ноябре 2020 года, под тяжестью обледенения проводов и сильного ветра боковые стены шахты сложились.

Плита сместилась и упала с крыши на Nissan X-Trail — автомобиль был фактически раздавлен.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи СУ СК РФ по Приморью провели доследственную проверку по факту падения железобетонной плиты на припаркованный автомобиль с крыши дома во Владивостоке.