Алдан, Якутия, , 05:23 — REGNUM В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Алданского медицинского колледжа, которую обвиняют в хищении, в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Следствием установлено, что с апреля 2014 по декабрь 2016 годы с корыстной целью из желания личного материального обогащения, обвиняемая издавала приказы и давала устные распоряжения подчиненным, на основании которых ей производились выплаты стимулирующего характера. При этом, будучи директором, она знала, что стимулирование руководителя учреждения относится к компетенции министерства здравоохранения Якутии.

Общая сумма незаконно выплаченных обвиняемой денежных премий составила свыше 1 млн 400 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемая не признала — в целях возмещения ущерба на её имущество наложен арест на общую сумму 3 млн 700 тыс. рублей.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, замдиректора одной из спортивных школ Читы заподозрили в том, что она вносила заведомо ложные сведения о количестве воспитанников, а также недостоверные сведения в табеля учёта рабочего времени тренеров, незаконно получила порядка 1,7 млн рублей.