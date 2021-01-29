Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM Депутата Томаринского городского округа Сергея Булатова, который оскандалился после исполнения на видео нецензурной песни в присутствии детей, может быть исключён из КПРФ. В партии уже началась проверка.

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Томаринскому отделению КПРФ поручили провести проверку, рассказал ИА Sakh.com первый секретарь обкома партии Павел Ашихмин.

«Оценка, безусловно, будет дана, поступок неприемлемый ни для члена партии, ни тем более для депутата от партии. В данном случае он совершил действия, которые запрещены нашим уставом», — сказал Ашихмин.

За подобный поступок депутата могут исключить из партии.

Как сообщало ИА REGNUM, к скандалу с депутатом-матерщинником подключился даже сахалинский Центр управления регионом. В своём официальном телеграм-канале ЦУР разместил сообщение, в котором осудил поведение депутата и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.