Абуджа, , 05:02 — REGNUM Три человека погибли в дорожной аварии с участием автобуса на юго-востоке Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, у автобуса во время езды на высокой скорости отвалилось колесо. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо получили различные травмы. Пострадавши экстренно доставили в больницу. По факту аварии проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на северо-востоке Нигерии. В результате ДТП погибли 20 человек, еще двое пострадали и были госпитализированы.

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