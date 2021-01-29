Южно-Сахалинск, , 04:58 — REGNUM В центре скандала на Сахалине оказался депутат Томаринского городского округа от КПРФ Сергей Булатов. Он выложил в TikТоk видео, на котором исполняет песню с нецензурной бранью. Видео из сети было удалено, но жители островного региона успели его сохранить и теперь активно делятся и обсуждают.

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На видео коммунист за рулём автомобиля поёт песню с матерными словами, на заднем сидении находятся дети — они тоже попали в кадр.

К скандалу с депутатом-матерщинником подключился даже сахалинский Центр управления регионом. В своём официальном телеграм-канале ЦУР разместил сообщение, в котором осудил поведение депутата и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.

«Пользователи соцсетей в комментариях призывают полицию и прокуратуру обратить пристальное внимание на этот факт. Сахалинский ЦУР присоединяется к просьбам жителей области инициировать проверку по данному факту, дать оценку действиям депутата», — написали в телеграм-канале ЦУР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае случился казус — 9 января на сайте правительства региона 12 часов транслировалось оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина.

«На странице прямой трансляции со стройплощадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре вместо пояснительных титров висел популярный в зарубежных странах лозунг «PUTIN — *****». Скандальную трансляцию закрыли только в 14:00 9 января», — пишет «Байкал24».