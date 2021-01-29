Владивосток, , 03:55 — REGNUM Во Владивостоке усиливается штормовой ветер — есть вероятность, что может быть приостановлено движение автомобилей по Русскому мосту, вечером 28 января скорость ветра достигала 23 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Ограничительные меры в связи с опасным погодным явлением будут введены, если порывы ветра превысят 27 м/с. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по мосту — возможен снос автомобилей к леерному ограждению.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 38 м/с.

Всю прошедшую ночь в Приморье шёл снег, на утро 29 января остаётся закрытым для движения спуск на улице Капитана Шефнера во Владивостоке, запрещен въезд большегрузов. Предприятиям со вчерашнего дня также запрещено выпускать фуры на улицы города. Трасса Седанка — Патрокл открыта для движения легкового автотранспорта.

Из-за сильного ветра на дорогах образовывались сугробы, которые расчищали тракторы и грейдеры.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья 28 января объявили в связи с прохождением снежного циклона режим повышенной готовности, который введён в 34 муниципалитетах региона.