Южно-Сахалинск, , 03:49 — REGNUM На Сахалине командир отделения ПЧ-15 села Поречья Вячеслав Власов спас жизнь слесарю МКП «ЖКХ» Игорю Сметанову, который задыхался от выхлопных газов в собственном автомобиле, повисшем над обрывом. Коллектив жилищно-коммунального предприятия Углегорского городского округа в Instagram выразил благодарность пожарному.

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Слесарь возвращался домой из Поречья в Углегорск 3 января. В дороге сломался глушитель автомобиля и выхлопные газы пошли в салон. Мужчина потерял сознание, находясь за рулём. Автомобиль врезался в сугроб и остановился на краю обрыва.

Вячеслав Власов заметил работающую машину 4 января по дороге в Углегорск. Обнаружив мужчину без сознания пожарный сделал ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Затем командир пожарной части отвёз слесаря в больницу.

«Своим поступком пожарный спас от неминуемой гибели отца троих детей, младшему из которых всего полгода. Желаем нашему сотруднику, Игорю Сметанову, скорейшего выздоровления. И благодарим Вячеслава Власова за неравнодушие», — написал коллектив в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, поход в районный центр за продуктами едва не стоил жизни жителю местности Недоростково Баргузинского района Бурятии и его супруге.