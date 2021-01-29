Якутск, , 03:52 — REGNUM В Нерюнгри Якутии 28 января произошло аварийное отключение двух энергоблоков на местной ГРЭС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников экстренно провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.

Выяснилось, что в 15:35 по местному времени аварийно отключился блок №3, а в 17:34 отключился блока №1. Станция работали лишь на энергоблоке №2 мощностью 180 МВт.

Аварийные бригады ведут интенсивное расхолаживание вышедших из строя энергоблоков. Ремонтные работы по энергоблоку №3 планируется завершить 29 января, затем в ночь с 29 на 30 января будут проведены гидравлические испытания. Если они пройдут успешно, энергоблок введут в работу в этот же день.

Ремонтные работы по энергоблоку №1 планируют завершить 30 января. После этого также будут проведены гидравлические испытания.

Колодезников обсудил все возможные варианты энергоснабжения при возникновении дефицита мощностей и поручил разработать чёткий план по выходу из критической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после срабатывания системы защиты генератора отключили первый энергоблок БелАЭС.