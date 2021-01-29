Монреаль, Канада, , 03:40 — REGNUM Водитель автомобиля в канадском Монреале выстрелил из оружия по полицейскому, который захотел проверить документы, передает телеканал CBC.

Сообщается, что полицейский в результате нападения получил тяжелое ранение, сейчас он находится в больнице. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются обнаружить и задержать преступника. Других подробностей инцидента пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Рязани мужчина выстрелил в лицо прохожему, попросившему закурить. По факту произошедшего начато расследование.