Петропавловск-Камчатский, 29 января 2021, 03:28 — REGNUM На Камчатке группой реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксирован выброс пепла на вулкане Ключевском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
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Столб пепла был выброшен на высоту до трёх тыс. метров. Высота самого вулкана составляет 4750 метров. Пепельный шлейф распространился в восточном направлении, где нет населённых пунктов. В близлежащих населённых пунктах выпадение пепла не зафиксировано.
«Трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии отметили, что вулкан Мерапи извергал горячие облака 95 раз в период с 7 по 28 января 2021 года, пишет CNN Indonesia.