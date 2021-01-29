Южно-Сахалинск, , 03:18 — REGNUM В Александровск-Сахалинске в общежитии образовательного учреждения ночью 28 января случился пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе противопожарной службы Сахалинской области.

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Прибывшие на место пожара расчёты обнаружили сильное задымление на четвёртом этаже общежития. Из здания были эвакуированы 117 человек. Пожар удалось полностью ликвидировать за 14 минут. В тушении огня были задействованы 10 человек и три единицы техники.

В результате возгорания в общежитии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 человека, в том числе трое детей, были эвакуированы при ликвидации пожара 26 января в квартире многоквартирного жилого дома в Башкирии.