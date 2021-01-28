Мадрид, , 23:11 — REGNUM На территории Испании произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает 28 января испанский Национальный географический институт.

Сейсмические толчки зафиксированы в испанской провинции Гранада.

О разрушениях и пострадавших информации пока не поступало.

Отмечено, что с 1 декабря в этом южном регионе Испании произошло не менее 585 подземных колебаний разной силы, из которых 61 были ощутимы для местных жителей.

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