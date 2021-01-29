Техас, , 09:28 — REGNUM Двух подростков обвиняют в том, что они нанесли смертельное ранение матери трех детей, которая работала в Uber Eats. Об этом 28 января пишет NBC.

Двух 14-летних мальчиков арестовали по подозрению в убийстве Райан Мунси, которая работала в Uber Eats.

Мунси пыталась доставить заказанную еду в Халтом Сити, штат Техас, согласно отчету полиции. Сосед позвонил в 911 и сообщил о «бездыханном лежащем человеке» с «очевидными признаками травмы».

Подростков держат в центре правосудия Халтом Сити; им выдвинуты обвинения в убийстве. Их личности не раскрывают по причине несовершеннолетия.

Полиция заявила, что мотивом убийства было ограбление.

У Мунси осталось трое детей — 5, 10 и 11 лет — и муж.